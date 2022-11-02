В Гродненском районе пограничники задержали двух нарушителей с беспилотником

Белорусские пограничники задержали двоих мужчин с беспилотником. Нарушителями оказались уроженцы Гродно. Им 55 и 58 лет. Заметили мужчин в приграничье накануне, сообщили в Госпогранкомитете. При себе у мужчин нашли аккумуляторную батарею, приспособление для запуска типа "катапульта", пульт дистанционного управления, антенное устройство и ноутбук. В ведомстве также отметили, что беспилотный летательный аппаратимеет некоторые конструктивные доработки. Они позволяют поднимать и дистанционно сбрасывать различные предметы. За попытку использования беспилотника в погранзоне (это считается нарушением пограничного режима) начат административный процесс.