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В Гродненском районе продолжают тушить лесной пожар возле агрогородка Гожа
На протяжении дня информация поступала о нарастании очага возгорания, в связи с чем в направлении Гродно - Гожа - граница Литвы остановлено движение автомобилей. Из-за пожароопасной ситуации временно не осуществляется и оформление машин в пункте пропуска "Привалка" в обоих направлениях.
Юрий Карнелович попытался попасть в эпицентр возгорания. Мы находимся примерно в 10 километрах от пункта пропуска "Привалка" на дороге Р42 Гродно - Гожа - граница Литовской Республики. Лес горит за моей спиной на расстоянии двух - трех километров. Движение здесь перекрыто. Дежурят наряды Госавтоинспекции. Дальше никого не пропускают. Информация о том, что за агрогородком Гожа горит лес, в центр МЧС поступила около трех дня. На место выехали бригады спасателей - более 130 человек. А также 20 сотрудников лесхоза и почти полсотни военнослужащих. Привлечено около 20 единиц спецтехники.
В трех деревнях - Привалка, Плебанишки и Чернуха - созданы пожарные посты для мониторинга ситуации и недопущения распространения огня. Стоит отметить, что в пункте пропуска "Привалка" в обоих направлениях оформление приостановлено. Когда возобновится работа - будет сообщено дополнительно.
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