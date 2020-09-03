В Гродненском университет имени Янки Купалы введено в строй новое современное общежитие

Новоселье у студентов Гродненского университета имени Янки Купалы. В начале учебного года введено в строй новое современное общежитие благодаря поддержке главы государства. Выделить средства на строительство Александр Лукашенко поручил во время посещения Купаловского университета. И в итоге почти за год построен жилой комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров. Общежитие блочного типа - двухместные комнаты с отдельной кухней и санузлом. Блоки также укомплектованы необходимой бытовой техникой. Кроме того, в здании есть тренажерные залы, комнаты для самоподготовки студентов, а рядом современная спортивная площадка.



Новое жилье получили студенты с наилучшим образовательным рейтингом, в том числе победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.



