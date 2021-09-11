В Гродненском университете им. Я. Купалы организовали выездные пункты для вакцинации от COVID-19

У нас на сегодняшний день вакцинировано более 51 % сотрудников, если говорить в целом. А профессорско-преподавательский состав вакцинирован более чем на 80 %. К сотрудникам сейчас уже присоединяются и студенты. Многие студенты приехали, имея на руках сертификаты о вакцинации. И началась такая вакцинация студентов, это тех ребят, которые ехали у нас в строительные отряды.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы