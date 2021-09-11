ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Гродненском университете им. Я. Купалы организовали выездные пункты для вакцинации от COVID-19

В Беларуси продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Активно прививаются работники вузов и студенты. В Гродненском университете имени Янки Купалы организовываются выездные пункты в общежитиях и учебных корпусах. Прививки делают в порядке живой очереди всем желающим. С начала года уже более половины сотрудников университета прошли необходимую процедуру вакцинации. Активизировалась работа и среди студентов, которые вернулись с летних каникул на учебу.

У нас на сегодняшний день вакцинировано более 51 % сотрудников, если говорить в целом. А профессорско-преподавательский состав вакцинирован более чем на 80 %. К сотрудникам сейчас уже присоединяются и студенты. Многие студенты приехали, имея на руках сертификаты о вакцинации. И началась такая вакцинация студентов, это тех ребят, которые ехали у нас в строительные отряды.
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы

Уже есть и первые результаты такой массовой вакцинации. Среди работников выявляются лишь единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Уже к ноябрю в вузе планируют привить более 80 % преподавателей и студентов и тем самым сформировать коллективный иммунитет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все