В Гродненском зоопарке поселилась пара гималайских медвежат

В Гродненском зоопарке пополнение. Парочку гималайских медвежат передал дрессировщик из России. Маше и Леше (так их назвали в зоопарке) всего по 4 месяца. Питомцы уже освоились на новом месте, чувствуют себя неплохо и хорошо питаются. Кормят их 5 раз в сутки. Медвежата уже прошли все карантинные мероприятия, им сделаны прививки. И сегодня они уже переведены в открытый вольер, где их могут увидеть посетители.