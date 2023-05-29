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В Гродненском зоопарке поселилась пара гималайских медвежат
В Гродненском зоопарке пополнение. Парочку гималайских медвежат передал дрессировщик из России. Маше и Леше (так их назвали в зоопарке) всего по 4 месяца. Питомцы уже освоились на новом месте, чувствуют себя неплохо и хорошо питаются. Кормят их 5 раз в сутки. Медвежата уже прошли все карантинные мероприятия, им сделаны прививки. И сегодня они уже переведены в открытый вольер, где их могут увидеть посетители.
У каждого из них есть свои особенности. Маша, например, очень любит вымазывать в каше лапы и вылизывать их. Леха любит исподтишка где-то подкрасться и, может быть, и укусить. Попугать любит, поругаться. У него свой характер такой более мужской.
Гималайские медведи - редкий вид животных, занесен в Международную красную книгу. В Гродненском зоопарке уже есть три представителя этого вида, все они взрослые. Новые постояльцы дополнят коллекцию зоосада.
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