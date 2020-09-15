3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Гродненской области 13 тематических площадок МЧС
В один из первых дней нового учебного года в детском саду № 1 Гродно прошел настоящий праздник безопасности. Организовали его сотрудники учреждения образования и Гродненского областного управления МЧС.
За знания правил безопасности работники МЧС вручили малышам полезные подарки. А завершился праздник торжественным открытием тематической игровой площадки.
Теперь обучение жизненно важным правилам будет доставлять малышам еще больше удовольствия. К слову, всего в Гродненской области 13 таких тематических площадок. Большинство из них расположено в жилых дворах.
В этом году, говорят сотрудники МЧС, планируют открыть еще несколько таких площадок. Одна из них в микрорайоне Ольшанка появится уже на этой неделе.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все