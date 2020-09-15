В Гродненской области 13 тематических площадок МЧС

В один из первых дней нового учебного года в детском саду № 1 Гродно прошел настоящий праздник безопасности. Организовали его сотрудники учреждения образования и Гродненского областного управления МЧС.

За знания правил безопасности работники МЧС вручили малышам полезные подарки. А завершился праздник торжественным открытием тематической игровой площадки.

Теперь обучение жизненно важным правилам будет доставлять малышам еще больше удовольствия. К слову, всего в Гродненской области 13 таких тематических площадок. Большинство из них расположено в жилых дворах.