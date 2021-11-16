"Беларусь 1" продолжает следить за событиями на белорусско-польской границе. В данный момент беженцы получают всю необходимую помощь. По распоряжению Президента в Гродненской области подготовлен логистический центр для приема мигрантов. После действий польских силовиков им необходим обогрев, вода, еда и ночлег. Организованы спальные места. 6 полевых кухонь уже готовят еду. В первую очередь, конечно, в помощи нуждаются дети и женщины, их также не пощадили поляки: против безоружных людей силовики применили химические средства.