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В Гродненской области посадят более 4 тысяч га леса

В Гродненской области планируют высадить в этом году 4 с половиной тысячи гектаров леса - как традиционные белорусские хвойные и лиственные породы (ель, сосна, дуб, ясень), так и в качестве эксперимента бук. Необходимым посадочным материалом лесничества обеспечены полностью. Гродненские лесопитомники выращивают саженцы даже для других регионов страны. Особые надежды у специалистов на Неделю леса. К посадке планируют привлечь трудовые коллективы, членов общественных объединений и школьников.


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В этом году мы планируем порядка 600 гектаров создать при помощи наших добровольных помощников. Это примерно 15-20 % от общего объема. У нас на территории Гродненской области имеется 9 постоянных базисных лесных питомников, на которых мы выращиваем порядка 50 миллионов. В этом году мы вырастили посадочного материала для лесокультурных работ.
Эдуард Лигер, главный лесничий Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения

Всего на территории Гродненской области около одного миллиона гектаров леса. И благодаря активному лесовосстановлению цифры ежегодно увеличиваются.

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