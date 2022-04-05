В Гродненской области посадят более 4 тысяч га леса

В этом году мы планируем порядка 600 гектаров создать при помощи наших добровольных помощников. Это примерно 15-20 % от общего объема. У нас на территории Гродненской области имеется 9 постоянных базисных лесных питомников, на которых мы выращиваем порядка 50 миллионов. В этом году мы вырастили посадочного материала для лесокультурных работ.

Эдуард Лигер, главный лесничий Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения