Сплотить силовые ведомства и войска территориальной обороны в один кулак. Сегодня в Гродненской области состоялсяежегодный сбор "Военная безопасность и оборона государства". Участие в нем принялипредседатели областных и Минского исполкомов, их заместители, а также военные комиссары всех областей. Как проходил военный сбор, расскажет Юрий Шевчук . Прорыв блокпоста не случайно стал тактическим эпизодом, с которого начался сбор. Одна из основных задач территориальных войск во время боевых действий - это именно служба на блокпостах и охрана объектов. Во время отработки этого тактического эпизода участники сбора смогли воочию увидеть все тонкости этого дела.



Не только посмотреть, но и опробовать на себе. Такого принципа сегодня придерживался не только губернатор Гродненской области Владимир Караник, который выстрелил из РПГ, но и все остальные участники сбора. Во время занятий губернаторы и другие управленцы вспомнили навыки, полученные в армии, и ознакомились с новыми образцами вооружения и связи. Кульминацией занятий стал тактический эпизод по отражению атаки незаконного бандформирования прорвавшегося через границу.



Занятия по территориальной обороне походят в Беларуси перманентно. Но лишь раз в год гражданские управленцы собираются, чтобы взять в руки оружие и отточить навыки военного дела. Этот сбор стал 7-м по счету.



Также в рамках сбора его участники проанализировали методику проведения боевого слаживания воинских частей и территориальных войск. Сегодня в непростой геополитической обстановке навыки видения боя - обязательный критерий для любого управленца.