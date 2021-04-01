В Гродненской области вводят сбор на авто, выезжающие через наземные пункты пропуска за границу. Сбор в размере 1 базовой вводится через месяц и до 1 января 2023 года, а собранные средства пойдут на предупреждение и борьбу с коронавирусной инфекцией. Уплачивать сбор будут водители автомобилей массой не более 5 тонн, которые принадлежат организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Размер сбора не зависит от количества пассажиров, которые пересекают границу.