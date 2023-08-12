В Гродно аншлаги на трибунах собирают матчи по хоккею на траве

Десять видов спорта, семь городов Беларуси и 39 комплектов "золота-серебра-бронзы". Сегодня ожидаем много наград на II Играх стран СНГ. Ведь чемпионы и призеры определятся в традиционно медальном для Беларуси самбо, плавании, боксе, а также баскетболе "3 на 3" и современном пятиборье.

Активно в борьбу за медали включились игровые виды спорта. В Гродно, например, аншлаги на трибунах собирают матчи по хоккею на траве.

На месте событий работает наш корреспондент Анна Эйсмонт. Она на прямой связи со студией.

Символично и то, что именно ритм в этом году стал первым в истории обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве 5х5 и именно по этому уменьшенном формату проводится турнир На II Играх стран СНГ.

Многие уверяют, хоккей на траве 5х5 - еще более зрелищный и динамичный!

А сейчас собственно о первых результатах дня: наш интерес был в матче женских команд: Беларусь - Узбекистан. Беларусь 1 победила 10:3 и вышла в финал

Соревновательный день в разгаре - сегодня нас еще ожидают 5 матчей с участием белорусских команд! Напомним, в соперниках команды Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и России. Но не только спортом единым - организаторы в Гродно постаралась и за пределами стадиона сделать досуг болельщиков приятным.