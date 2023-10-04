Утром 4 октября в Гродно автобус насмерть сбил пешехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Информация о наезде на пешехода поступила в оперативно-дежурную службу в 5:58 утра.

Выяснилось, что 62-летний водитель, управляя пригородным автобусом МАЗ, двигался со стороны улицы Суворова. На перекрестке улиц Горновых - Лелевеля на нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд.

Мужчина оказался зажат под автобусом и скончался на месте аварии, его личность устанавливается.

Как пояснил водитель, заметить пешехода ему помешали дождь и мокрое лобовое стекло.