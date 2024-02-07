В Гродно без тепла остались 31 жилой дом, 5 магазинов и детский сад

В Гродно устраняют последствия повреждения теплосетей. В микрорайоне Вишневец без тепла остались 31 жилой дом, 5 магазинов и детский сад.

Чтобы локализовать место аварии, бригадой района тепловых сетей отключен аварийный участок. Коммунальные службы принимают меры для восстановления трубопровода, на месте работает спецтехника.

В 9 домах теплоснабжение уже возобновлено. В детском саду микроклимат соответствует нормативам и горячая вода подается.