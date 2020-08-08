В Гродно чествовали 100-летнего ветерана войны

Накануне в Гродно со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны, партизанку и подпольщицу Надежду Петриго. Сказать слова благодарности за мирное небо и активную жизненную позицию к дому юбилярши пришли десятки горожан. Цветы, подарки и, конечно, пожелания долгих лет жизни звучали от представителей общественных организаций студентов и местных властей. Войну Надежда Ульяновна встретила в Белостоке. После победы активно участвовала в восстановлении и развитии мирной страны.



Накануне юбилярше вручили и новый паспорт. Примечательно, что в личном номере числа совпадают со знаковыми датами, которые символизируют День Независимости и 75-летие Великой Победы.



