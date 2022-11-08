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В Гродно чествуют Валентину Баранову, ветерану войны из Гродно 99 лет

Подвиг героев Великой Отечественной не забыт. Легендарной Валентине Барановой, ветерану войны из Гродно, сегодня исполнилось 99 лет. Женщина до сих пор ведет большую воспитательную работу с молодежью, активно участвует во всех общественных мероприятиях города. На фронт Валентина Петровна попала в 1942 году. Воевала в Украине и Польше, участвовала в наступательной операции на Берлин. Победу встретила в Праге. После войны всю жизнь проработала в Гродненском педучилище. Сегодня ветерана чествовали в родной альма-матер.


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Сегодня 99 лет, а я живу в мирной стране, которая отмечает 77-ю годовщину со дня Победы. Не радость ли это! Это все потому, что мы живем на своей земле. Наш народ любит жизнь.
Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны


Для нас Валентина Петровна - это пример для подражания, пример стойкости и, наверно, того, как вообще нужно жить. Она делится с нами своим опытом и действительно одной своей улыбкой способна зарядить нас на весь учебный год.
Алеся Селюн, учащаяся Гродненского гуманитарного колледжа


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Валентина Петровна является примером и подражанием для молодого поколения. У нее очень богатая история, жизнь, на которую стоит посмотреть и подумать, какова может быть сложная жизнь, то, что нужно ценить каждые ее моменты.
Ариадна Миколайчик, учащаяся Гродненского гуманитарного колледжа


В день рождения Валентины Барановой учащиеся колледжа подготовили для нее большой концерт - поздравление.


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