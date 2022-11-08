В Гродно чествуют Валентину Баранову, ветерану войны из Гродно 99 лет

Сегодня 99 лет, а я живу в мирной стране, которая отмечает 77-ю годовщину со дня Победы. Не радость ли это! Это все потому, что мы живем на своей земле. Наш народ любит жизнь.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны