В Гродно дан старт трудовому семестру для студенческих отрядов

Отряды будут работать, как на всебелорусской молодежной стройке в молодежном проекте "Атлант" в Минске. Будут работать и на областной молодежной стройке на строительстве онкодиспансера. Сельскохозяйственные отряды у нас тоже очень хорошо представлены в городе Гродно.

Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского городского комитета БРСМ

