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В Гродно главный праздник страны - День Независимости - отмечают особо торжественно
Начались праздничные мероприятия у Кургана Славы, где прошел митинг и парад войск Гродненского гарнизона. Здесь же развернулась площадка гастрономического фестиваля. Гости смогли отведать свежеиспеченный хлеб и, конечно же, солдатскую кашу.
В центре города - на площади Ленина - работало арт-кафе под открытым небом. Гродненцев развлекали местные коллективы и кавер-группы. Дополняли картину уличные музыканты на пешеходной улице Советской. Творческую составляющую праздника поддержали участники областной акции "Вальс Победы". 75 пар под аккомпанемент оркестра танцевали на центральной площади.
Ко Дню Независимости в Гродно провели и большое спортивное соревнование. В международном турнире по уличному баскетболу приняли участие ведущие европейские команды. Состязание прошло на площади Советской прямо под открытым небом.
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