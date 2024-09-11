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В Гродно годовалая девочка выпала из окна второго этажа
Состояние ребенка, выпавшего из окна, остается стабильно тяжелым. Следователи проводят проверку. В Гродно годовалая девочка выпала из окна второго этажа. Причина все та же, всем известная: ребенок оперся о москитную сетку и выпал вместе с конструкцией. Благо, это был второй этаж. Но для такой малышки удара хватило, чтобы получить тяжелые травмы. Сейчас ребенок находится в больнице с сочетанными травмами.
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