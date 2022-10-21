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В Гродно горела многоэтажка - есть ли погибшие?

В Гродно горела многоэтажка - есть ли погибшие?

Пенсионер из Гродно закурил, уснул и едва не сгорел. Его спасли работники МЧС, сообщает корреспондент БелТА.

21 октября в 14:13 гродненские спасатели приняли сообщение о запахе дыма из окна квартиры в многоквартирном жилом доме на ул. Гая в областном центре. Пожарные расчеты и службы взаимодействия немедленно направились по указанному адресу.

Дверь в квартиру оказалась заперта. Бойцам МЧС удалось попасть внутрь через окно. В спальне на кровати они обнаружили 66-летнего хозяина и вынесли его на чистый воздух. С ожогами и отравлением продуктами горения спасенный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась, все покинули квартиры самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении хозяина квартиры.

Фото: Pixabay

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