В Гродно и Гродненском районе с начала года по безвизу побывали уже более 70 тысяч человек

Это на 60 % больше, чем в прошлом году. Расширяется и география гостей - представители свыше 30-ти стран. В основном это - Литва, Польша, Латвия и Германия. Кроме экскурсий, гостей привлекают оздоровительный отдых, а также событийные мероприятия. Помимо автомобильных пунктов пропуска, доступными для безвизовых гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.



Увеличилось число туристов, желающих пересечь белорусскую границу по Августовскому каналу. Еще в прошлом году байдарки и катера использовали 11 % путешественников, сейчас их около 40-ка. Напомним, этот пункт пропуска - сезонный, и будет работать до 1 октября.