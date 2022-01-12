В Гродно изменения Конституции обсудили во время диалоговой площадки на базе 7-й поликлиники

Проект Конституции, проект документа, по которому мы будем жить ближайшие и, я думаю, еще многие годы, рассчитан на перспективу, рассчитан на то, чтобы наше общество могло развиваться. Чтобы сохранились все те традиции, которые заложены в нашем обществе и в нашем государстве за многие годы суверенитета. Это сохранение всех тех социальных льгот и благ, которые есть в нашем государстве сегодня.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси