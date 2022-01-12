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В Гродно изменения Конституции обсудили во время диалоговой площадки на базе 7-й поликлиники

Пока мнения аккумулируют и в регионах. В Гродно изменения и дополнения Конституции в центре внимания диалоговой площадки на базе 7-й поликлиники. С коллективом медиков встретилась депутат Палаты представителей Елена Потапова. Участники встречи смогли обсудить вопросы в сфере конституционных преобразований в нашей стране, внести свои предложения. Особое внимание работники здравоохранения уделяют сохранению социальной направленности политики государства.

Проект Конституции, проект документа, по которому мы будем жить ближайшие и, я думаю, еще многие годы, рассчитан на перспективу, рассчитан на то, чтобы наше общество могло развиваться. Чтобы сохранились все те традиции, которые заложены в нашем обществе и в нашем государстве за многие годы суверенитета. Это сохранение всех тех социальных льгот и благ, которые есть в нашем государстве сегодня.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Никто не остается равнодушен, все хотят принять участие в референдуме, высказать свое мнение. Но основной посыл и основная мысль - все-таки поддержать социальную политику государства, направленную в первую очередь на укрепления здоровья.
Александр Кашуй, главврач городской поликлиники № 7 г. Гродно

Все конструктивные предложения в проект Конституции, озвученные и медицинскими работниками, направлены будут в Национальный центр правовой информации.

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