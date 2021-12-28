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В Гродно к марафону "Наши дети" подключились парламентарии

К марафону добрых дел подключились и парламентарии. Так, в Гродно на утреннике в детском саду, где занимаются воспитанники с тяжелыми нарушениями речи, побывала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова. Для ребят подготовили традиционное сказочное представление с конкурсами и сладкими подарками, а также в дошкольном учреждении оборудовали специальный кабинет песочной терапии, где дети могут развивать мелкую моторику.

Под особым вниманием депутатов в том числе дети с какими-то сложностями в развитии, с какими-то сложностями в судьбе, какими-то сложностями со здоровьем. Конечно, именно им в первую очередь хочется создать праздник и подарить то, что сделает их жизнь более интересной, красочной и, может быть, в перспективе поможет решить те вопросы и трудности, с которыми они сталкиваются сегодня.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Специальные световые столы для рисования песком на стекле, по словам педагогов, позволят значительно улучшить успеваемость детей с нарушениями речи. Этот вид творчества стимулирует ускоренное развитие мышления, улучшает память и координацию.

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