В Гродно к марафону "Наши дети" подключились парламентарии

Под особым вниманием депутатов в том числе дети с какими-то сложностями в развитии, с какими-то сложностями в судьбе, какими-то сложностями со здоровьем. Конечно, именно им в первую очередь хочется создать праздник и подарить то, что сделает их жизнь более интересной, красочной и, может быть, в перспективе поможет решить те вопросы и трудности, с которыми они сталкиваются сегодня.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси