В Гродно к республиканской акции присоединились учащиеся колледжей и средних школ

Они возложили цветы к мемориальному комплексу воинам-пограничникам, которые 22 июня 41-го первыми встретили врага. Несколько дней военные с винтовками в руках противостояли войскам вермахта. Они все погибли, но не сдались врагу.



Сегодня в акции "Беларусь помнит. Помним каждого" принимают участие сотни людей по всей Гродненской области. Люди приходят к памятникам, братским могилам и мемориалам, чтобы отдать дань уважения погибшим воинам и мирным жителям.