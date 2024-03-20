В Гродно кандидатами в делегаты ВНС от ветеранской организации стали 10 человек

Люди старшего поколения - это носители исторической памяти. Сегодня на нас ложится очень большая и важная задача - передать людям, которые только вступают в самостоятельную жизнь, историю, традиции нашего белорусского народа, чтобы не была стерта память о тех жертвах, о тех испытаниях, которые легли на долю белорусов.

Ирина Серебровская, председатель Мостовского районного совета ветеранов