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В Гродно кандидатами в делегаты ВНС от ветеранской организации стали 10 человек
В Гродно кандидатами в делегаты ВНС от ветеранской организации стали 10 человек. Все они имеют активную гражданскую позицию и готовы работать на благо своей страны. Во время работы они будут утверждать документы стратегического значения, которые позволят обеспечить внутреннюю стабильность в стране.
Это все люди заслуженные в нашей области и в том числе в нашей республике. Есть должности председателей районных советов, у нас есть ветераны - заслуженные деятели строительной отрасли, педагогического труда.
Люди старшего поколения - это носители исторической памяти. Сегодня на нас ложится очень большая и важная задача - передать людям, которые только вступают в самостоятельную жизнь, историю, традиции нашего белорусского народа, чтобы не была стерта память о тех жертвах, о тех испытаниях, которые легли на долю белорусов.
Кандидатампредстоит еще пройти следующий этап - избрание на Республиканской конференции Белорусского общественного объединения ветеранов. Напомним, выдвигать кандидатов в делегаты ВНС будут до 31 марта. В высший представительный орган народовластия в новом статусе войдут 1 200 человек.
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