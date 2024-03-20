ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Гродно кандидатами в делегаты ВНС от ветеранской организации стали 10 человек

В Гродно кандидатами в делегаты ВНС от ветеранской организации стали 10 человек. Все они имеют активную гражданскую позицию и готовы работать на благо своей страны. Во время работы они будут утверждать документы стратегического значения, которые позволят обеспечить внутреннюю стабильность в стране.

Это все люди заслуженные в нашей области и в том числе в нашей республике. Есть должности председателей районных советов, у нас есть ветераны - заслуженные деятели строительной отрасли, педагогического труда.
Иван Тустов, председатель Гродненского областного совета ветеранов
Люди старшего поколения - это носители исторической памяти. Сегодня на нас ложится очень большая и важная задача - передать людям, которые только вступают в самостоятельную жизнь, историю, традиции нашего белорусского народа, чтобы не была стерта память о тех жертвах, о тех испытаниях, которые легли на долю белорусов.
Ирина Серебровская, председатель Мостовского районного совета ветеранов

Кандидатампредстоит еще пройти следующий этап - избрание на Республиканской конференции Белорусского общественного объединения ветеранов. Напомним, выдвигать кандидатов в делегаты ВНС будут до 31 марта. В высший представительный орган народовластия в новом статусе войдут 1 200 человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все