В Гродно матери шестерых детей за убийство мужа вынесли приговор

Суд Ленинского района Гродно вынес приговор жительнице Гродно, которая убила супруга из-за ревности. Об этом сообщает БелТА.

"Ночью 27 марта между супругами, жителями Гродно, возникла ссора на почве ревности. В ходе выяснения отношений женщина ударила ножом своего мужа в грудь, а также нанесла 5 ударов другими предметами. От полученных травм мужчина умер в машине скорой помощи", - рассказали в пресс-службеГродненского областного суда.

Как было установлено в ходе следствия, в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности. У супружеской пары осталось шестеро детей.

Приговором суда женщина признана виновной в умышленном убийстве, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.



