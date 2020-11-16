В Гродно мужчина разрисовал остановки и столбы

Этот человек из личных убеждений разрисовал стену дома, остановку и столбы.Автор творчества - директор частной фирмы в Гродно, ранее привлекался кответственности за участие внесанкционированных мероприятиях. И как сообщает гродненская милиция, накануне вечером на линию 102 позвонил таксист и рассказал, что на улицеЛиможа неизвестный разрисовывает столбы и навес на остановке.Группа выехала по указанному адресу. Как только «маляр» заметилправоохранителей, попытался сбежать, однако был задержан. Известно, что 50-летниймужчина проживает неподалеку. В своеоправдание сказал, что вышел рисовать,потому что не хотел спать, а изображения наносил из личных убеждений. Сейчасего действиям дается правовая оценка и подсчитывается ущерб, нанесенный коммунальным службам.