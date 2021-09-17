В Гродно на старый мост вернули отреставрированные исторические таблички 1949 года

Для города Гродно, для Гродненской области это особый праздник, потому что мы оторваны были от страны. И в 1939 году 17 сентября земли гродненские в том числе были возвращены в семью, в страну, где они должны были быть.

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома