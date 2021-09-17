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В Гродно на старый мост вернули отреставрированные исторические таблички 1949 года

Гродно получил очередной подарок. На старый мост вернули исторические таблички 1949 года. Они были размещены там, когда главную городскую переправу восстановили после войны. Тогда важное событие приурочили к 10-летию воссоединения Беларуси. В 2000-х (во время реконструкции моста) уникальные таблички сняли, они долгое время хранились на складах. Сегодня они отреставрированы и установлены на исторические места.

Для города Гродно, для Гродненской области это особый праздник, потому что мы оторваны были от страны. И в 1939 году 17 сентября земли гродненские в том числе были возвращены в семью, в страну, где они должны были быть.
Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома

Всего таких памятных табличек было 4. Сегодня они установлены на опорах моста на правом и левом берегу.

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