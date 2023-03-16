В Гродно начала работу выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная"

Достижения в космической сфере, робототехнике, медицине и сельском хозяйстве. Сегодня в Гродно начала работу выставка "Беларусь интеллектуальная". Больше 250 научных организаций страны, в том числе и региональных, представляют свои разработки.

Экспозиция была организована по поручению главы государства в преддверии дня Белорусской науки. В столице она вызвала небывалый интерес, и было принято решение о большом путешествии по регионам.

Спортивный комплекс "Неман" в Гродно собрал сегодня весь научный потенциал страны. На выставке "Беларусь интеллектуальная" представлены около тысячи экспонатов. Технологии на уровне мировых, например, белорусско-российский космический спутник. Вся электронная и оптическая начинка аппарата отечественного производства.

Этот спутник будет запущен на смену действующему. В действующем разрешение два метра, в этом будет 0,35 м. То есть снимки будут в 30 раз подробнее. Высота орбиты спутника 500 км. Можно будет определить даже марку автомобиля. Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли

Разработки академии наук поражают своими возможностями. Например, беспилотник "Буревестник" может нести до 80 кг полезного груза, а дальность полета у него 1000 км.





Андрей Борисец, системный администратор научно-производственного центра по использованию многофункциональных беспилотных комплексов, отметил, что беспилотник может применяться во многих гражданских сферах: лесное хозяйство, сельское хозяйство, МЧС, пограничная служба. Также он может отслеживать лесные пожары и применяться при поиске людей.

Особое внимание уделили модному сейчас экологическому транспорту. В электромобиле даже аккумуляторная батарея отечественного производства.

Электромобиль является полностью белорусской разработкой. Его скорость достигает 100 км в час, полезная нагрузка 300 кг, а дальность движения до 200 км. Уникальность модели в том, что при желании заказчика все эти показатели можно увеличить в разы.

"Беларусь интеллектуальная" - это возможность показать себя и молодым ученым. Студент биофака Купаловского университета Александр Зотиков разработал уникальные биодобавки для животных. Микроэлементы они доставляют напрямую к нужному органу.

Инновационность этой разработки заключается в том, что она проходит более быстрый путь всасывания. Таким образом, животное получает весь спектр витаминов, минералов макро- и микроэлементов, которые ему необходимы. Александр Зотиков, студент Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы

Уникальный материал разработали и на инженерно-строительном факультете гродненского вуза. Бетон из отходов химической промышленности устойчивый к агрессивной среде. Все испытания нового материала уже завершены.

"Данный вид именно композиционного материала, именно это коррозийностойкий бетон, он позволяет нам закрывать те белые пятна, на которых традиционный бетон на цементе не используется", - сказала Татьяна Булай, старший преподаватель Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы.

Большинство представленных научных разработок легко могут конкурировать с мировыми производителями. Белорусская наука уже давно получила статус транснациональной.

Наша аграрная наука практически обеспечила самодостаточность нашей страны. Порядка 80 % площадей засеяны белорусскими сортами, хорошо приспособленными к нашей зоне. Защитные экраны, созданные в Академии наук, летали на японских аппаратах на Меркурий. Это говорит о мировом приоритете. Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси

В первый день работы выставку в Гродно посетили несколько тысяч человек. Гости убедились - белорусам есть чем гордиться.