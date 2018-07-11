В Гродно началась выдача документов с результатами ЦТ

Первыми их получили выпускники, набравшие сто баллов по одному из предметов. Таких в регионе 30 человек. Всего же тестирование прошли более 20 тысяч абитуриентов. Одним из лучших в регионе стал выпускник гродненской городской гимназии № 2. 100 баллов Алексей Сутько получил по двум предметам.