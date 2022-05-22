В Гродно начался суд над бандой Автуховича - главный фигурант обвиняется по 12 статьям УК

В Гродно начался суд над бандой Автуховича. Главный фигурант обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, 6 - это особо тяжкие преступления, а один из составов предусматривает высшую меру наказания.

В Беларуси недавно ужесточен закон за попытку теракта. Сегодня за это может также грозить смертная казнь. Подобные инициативы не случайны. Последние два года наша страна испытывает серьезное внешнее давление, проявляющееся в создании террористических ячеек. Сидящая за границей радикальная оппозиция и их кураторы пытаются насильственным путем захватить власть.



Банда Автуховича - это как раз такого рода пример. По указанию иностранных спецслужб они были готовы брать заложников, пытать, совершать теракты. Не исключалось физическое устранение главы нашего государства.



В деле белоруса Автуховича, сидящего не скамье подсудимых, есть очень отчетливый украинский след. В этом чистосердечно признается командир батальона АТО "Донбасс" Семен Семенченко.



Приезжали к нам из Беларуси, которые с нами встречались, отправлялись для дальнейшей работы с нашей разведкой. Все эти группы документировались, записывались телефонные переговоры,и все вылилось в фильм "Тротил протеста". Готов средствам массовой информации предоставить материалы, подтверждающие факт нашего сотрудничества и факт наличия операции, однако, без фамилий и баз. Семен Семенченко, боевик батальона "Донбасс" (Украина)



То есть расследование он видел. Признает, что боевая подготовка диверсионных групп для Беларуси имела место. Злится, что телефонные разговоры удалось записать. Впрочем, даже без этих его признаний они чуть позже будут сенсационно дополнены им же -Автухович и компания натворили столько, что кого-то могут расстрелять.



Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала. Что вам еще доказывать? Николай Автухович, подсудимый



Николай Автухович после задержания. Тогда казалось, что пожизненное - это самое страшное для него. В Беларуси было очень мягкое законодательство. Но благодаря таким, как он, оно сильно приблизилось к европейским и американским стандартам. За террор и покушения на акты террора наказание ужесточилось.



Взрыв авто сотрудника милиции в Гродно - это начало серии актов устрашения, запланированных Автуховичем.



Развязать в Беларуси террористическую войну, чтобы убедить других отморозков, что их преступления против правоохранителей останутся безнаказанными, - это промежуточная цель. Конечная - силовой захват власти. Ради нее Автухович и его банда готовы были пойти на все. Последовавший поджог автомобиля и дома сотрудника из Волковыска были разминкой. Планы банды не исключали даже устранение Президента. Сначала - цели помельче. Надо запугать общество, создать хаос и в обстановке паники орудовать как снайперы на майдане - убивать. Прицельно.



Сотрудник ОМОНа или тренер сотрудников ОМОНа, что-то тоже плохое сделал. Павел Сава, подсудимый



Один из подельников, Павел Сава, уголовник со стажем. Именно такие и требовались террористической ячейке, контролируемой украинскими спецслужбами через Автуховича. В "незалежной" их накачивали оружием и взрывчаткой.



Такие боевики АТО, как командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко с его псевдоветеранской организацией, создаваемые для Беларуси террористические ячейки прикрывали или легендировали, как говорят в спецслужбах.



В случае, если их ловят за границей, они должны знать, что они работают на международную организацию, это не должно квалифицироваться как инициатива государства. Должна была быть частная инициатива, в истории с раскрытием этого дела мы должны были принять удар на себя, что вот мы - националисты с белорусскими побратимами общались и прочее, прочее, потому что все эти операции обычно происходят в черной зоне, в серой зоне. Вне общественного внимания делают массы вещей, которые они не признают, но, тем не менее, так было во все времена, когда революционные силы одной страны упираются на средства разведки другой. Про расправу им выгоднее показать, что это мы нацики, а не они, спецслужбы. Семен Семенченко, боевик батальона "Донбасс" (Украина)



Что роднит Семенченко с белорусскими террористами, называющими себя борцами за свободу? Это преступник с непогашенной судимостью, который сначала стал боевиком, потом ушел во власть. До того, как он баллотировался на выборах в Раду, даже не снимал балаклавы на публике. Новоиспеченный депутат запомнится отсутствием на половине заседаний и стычками с новыми коллегами. Зато вышиванку иногда надевал. Но даже это не спасло его от суда. Патологическая жадность. Видимо, с кем-то не поделился.



Что происходит, когда преступники идут во власть? Преступления становятся нормой жизни государства.



Знакомые выражения из 2020 года, правда? Именно такой сценарий и хотели реализовать в Беларуси. Террористическая ячейка Автуховича с торчащими ушами украинских спецслужб была не единственной. Банда Олиневича - та же самая схема.



Самый главный вопрос, кто стоит за украинскими спецслужбами? Со временем будет ответ и на него. А пока подсудимые в отдельных клетках. Ведь уже на стадии допроса они готовы были вцепиться друг в друга.



Вы приехали в наш дом и сказали, что живым не сдадитесь, Николай. Вы угробили всю нашу семью. Любовь Резанович, подсудимая



Очень точное высказывание. Вместе со своей Автухович загубил жизни нескольких своих подельников. Самое страшное, что такие, как он, могли загубить судьбы 9 млн белорусов. То есть целой страны.

