В Гродно несколько домов вот уже три месяца остаются в изоляции

Жители Гродно пока в ожидании решения проблемы, которая весьма усложняет жизнь. Несколько домов вот уже три месяца остаются в изоляции. Мост, соединяющий их участки с городом, еще в августе размыло дождем. Местные власти обещали помочь с восстановлением переправы, но строительные работы так и не начались.

В ситуации разбирался Юрий Карнелович (видео). Жители улицы Рабочей и представить себе не могли, что их дома в самом центре Гродно на несколько месяцев в буквальном смысле окажутся изолированными от внешнего мира. С одной стороны - возвышенность, с другой - небольшая речушка. Связь с городом - через небольшой бетонный мост, который жильцы построили своими руками еще в начале 90-х. В этом году ситуация изменилась кардинально. Импровизированный мост на реке Городничанка не выдержал напора ливневых вод. В 20-х числах августа после сильных дождей его просто смыло водой. С тех пор несколько семей в самом центре города оказались буквально отрезанными от цивилизации.





Пенсионер Тадеуш Станевский был инициатором строительства переправы. Говорит, благодаря мосту к их дому, где проживают несколько семей, всегда был подъезд. Скорая помощь, пожарная или аварийная газовая служба в случае необходимости могли спокойно заехать во двор. Сейчас такой возможности нет. После обрушения моста на место ЧП приехали коммунальщики и обещали решить проблему.



За помощью - во все инстанции





С просьбой о помощи люди стучались во все инстанции. Сначала были обещания, потом и вовсе пришел ответ о нецелесообразности возведения нового моста. Ведь рядом есть пешеходная переправа. Люди уже доведены до отчаяния, ведь живут здесь и маленькие дети, и инвалиды.







Мост планируют восстановить только в следующем году

