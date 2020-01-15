В Гродно областная научная библиотека переехала в бывшее здание Нацбанка

В Гродно областная научная библиотека отметила новоселье и переехала в бывшее здание Нацбанка. Теперь уникальные фонды, насчитывающие свыше 600 тысяч экземпляров, будут храниться в специальных помещениях с определенным микроклиматом. А самые ценные издания разместятся в бывших денежных хранилищах банка. Это полноценные сейфы размером с большую комнату. Планируется, что библиотека станет социально-культурным центром региона. Здесь оборудованы четыре зала с самой современной техникой. Есть детская комната, кабинеты робототехники и электронной библиотеки. Будут действовать выставочные зоны.



Новое здание стало подарком к юбилею. В этом году одна из старейших библиотек страны отмечает свое 190-летие.

