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В Гродно обсуждали перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства области
Наведение порядка во всех сферах экономики и жесткая дисциплина - основные направления работы для вертикали власти в каждом регионе страны. Сегодня в Гродно обсуждали перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства области с участием председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова. Поставленные Главой государства задачи по снижению затрат в сфере ЖКХ выполняются не во всех районах. Отмечены проблемы сбора вторичного сырья и перехода на местные виды топлива. В ближайшее время все недоработки должны быть устранены. Не остались без внимания и поручения, которые дал Александр Лукашенко во время посещения Могилевской области. Комитетом госконтроля определены самые проблемные сферы экономики в регионах. О них доложат Главе государства.
Во время рабочей поездки в Гродненскую область председатель госконтроля провел прямую телефонную линию с жителями региона, во время которой также были затронуты различные проблемы - от капитального ремонта жилья до состояния дорог.
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