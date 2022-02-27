В Гродно особое внимание - созданию условий для голосования маломобильных граждан

Трафарет был, там два квадратика было в нем. Проголосовал осознанно. Нужно было проголосовать на референдуме. Вот осознанно пришел сюда и проголосовал за то, чтобы все было хорошо в нашей стране. Лариса Заудальская, директор департамента Исполнительного комитета СНГ, наблюдатель от миссии СНГ:

Виктор Левко, житель г. Гродно