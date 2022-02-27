ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Гродно особое внимание - созданию условий для голосования маломобильных граждан

Так, в Гродно помещения, в которых работают участки, оборудованы пандусами, лифтами. Для слабовидящих подготовлены специальные трафареты, информационные буклеты написаны шрифтом Брайля. Дежурят волонтеры, готовые оказать любую помощь.

Трафарет был, там два квадратика было в нем. Проголосовал осознанно. Нужно было проголосовать на референдуме. Вот осознанно пришел сюда и проголосовал за то, чтобы все было хорошо в нашей стране.Лариса Заудальская, директор департамента Исполнительного комитета СНГ, наблюдатель от миссии СНГ:
Виктор Левко, житель г. Гродно
Насколько профессионально подготовлены комиссии, все организованно. Все возможности для людей подойти к информационным материалам, все списки, все доступно, кабинки для голосования, ручки. Для людей с ограниченными возможностями все есть возможности. И трафареты, и волонтеры, которые помогают. Пандусы есть.
Виктор Левко, житель г. Гродно

Всего на территории Гродненской области 608 участков для голосования, 37 из них закрытого типа - в воинских частях, больницах и санаториях.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все