В Гродно открыли новое здание научно-технического парка Купаловского университета

Подарок к 7 Ноября получили сегодня в Гродно - это новое здание научно-технического парка Купаловского университета. Современная площадка позволит молодым ученым реализовывать свои проекты на практике. Здесь студенты сразу трех гродненских вузов смогут выполнять научно-технические и инновационные программы. Сотрудники будут поддерживать бизнес-инициативы, стартапы и инновационное предпринимательство. Планируется, что в технопарке будут работать и резиденты - как белорусские, так и иностранные компании.

Также сегодня в Гродно ввели в строй современный пятизвездочный отель. Для безвизового города это долгожданный подарок. Ежегодно в областной центр приезжают десятки тысяч туристов более чем из 50 стран. Для привлечения иностранцев созданы все условия, открываются многочисленные кафе и рестораны, возводятся новые гостиницы и хостелы. Ввод в строй нового отеля позволит закрыть потребность гостей в жилье премиум-класса.