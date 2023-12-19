В Гродно открылось поместье Деда Мороза. Где поселился сказочный волшебник?

В Гродно открылось поместье Деда Мороза. Сказочный волшебник поселился в городском Центре ремесел. Для гостей здесь разработали анимационно-развлекательную программу по мотивам сказки "Снежная королева". Дети смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению игрушек, посмотреть постановку кукольного театра "Батлейка", а также поучаствовать в новогодних флешмобах. Дополнят праздничную программу концерты коллективов городского Центра культуры.

Дети делятся своим настроением и впечатлениями:

- 2024-й - год Дракона, а как известно, дракон - это символ мудрости, символ успеха, символ благополучия и символ веры. Поэтому верьте в себя, верьте в свой успех, двигайтесь и осуществляйте все свои мечты!

- У меня очень хорошее настроение. Я люблю Новый год, потому что елка, подарки и все такое хорошее, праздничное. А атмосфера здесь мне особенно нравится, потому что тут все так красиво, празднично и нарядно!

- Я очень жду Новый год, очень жду подарки и Деда Мороза. Желаю всем хорошего настроения.