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В Гродно открыт симуляционный центр имитации красной зоны
Студентов Гродненского медуниверситета начали обучать практическим навыкам работы с ковидными пациентами. На базе учреждения образования открылся симуляционный центр имитации красной зоны. В одной из аудиторий оборудовали шлюз, чистую и грязную зоны, закупили необходимое оборудование и костюмы. Условия максимально приближены к реальным. В первую очередь обучение пройдут все студенты 6 и 5 курсов, которые уже сегодня оказывают медикам помощь в больницах. На занятиях они изучат все необходимые нормативные документы, связанные с инфекцией. Особое внимание уделят поведению в так называемой красной зоне.
Около 300 студентов Гродненского медуниверситета работают в больницах и поликлиниках в качестве волонтеров. Почти 80 преподавателей занимаются непосредственно лечением пациентов с инфекционными заболеваниями.
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