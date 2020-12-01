В Гродно открыт симуляционный центр имитации красной зоны

Студентов Гродненского медуниверситета начали обучать практическим навыкам работы с ковидными пациентами. На базе учреждения образования открылся симуляционный центр имитации красной зоны. В одной из аудиторий оборудовали шлюз, чистую и грязную зоны, закупили необходимое оборудование и костюмы. Условия максимально приближены к реальным. В первую очередь обучение пройдут все студенты 6 и 5 курсов, которые уже сегодня оказывают медикам помощь в больницах. На занятиях они изучат все необходимые нормативные документы, связанные с инфекцией. Особое внимание уделят поведению в так называемой красной зоне.