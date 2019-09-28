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В Гродно почти год не могут заменить теплотрассу в одном из микрорайонов
В одном из микрорайонов Гродно местные жители и рады бы сходить, например, в рассчетно-кассовый центр, но выходить из дома лишний раз не захочется. Территория возле домов вот уже почти год выглядит, как настоящая полоса препятствий: разрытые улицы и перекопанные дороги. А все из-за затянувшегося ремонта теплотрасс. Сначала не было денег, потом подвели подрядчики. В итоге заменить 40-летнюю теплотрассу к новому отопительному сезону не успевают.
На место событий выехал наш корреспондент Юрий Карнелович. Жителям микрорайона Фолюш, чтобы сходить в магазин или добраться до ближайшей остановки, нужно преодолеть настоящую полосу препятствий. Основные улицы разрыты, подходы к домам перекопаны. Так в Гродно меняют старые теплотрассы. Оказывается, работы эти ведутся с начала года, да еще с перерывами в несколько месяцев. Когда в начале весны пришли строители, жители с пониманием отнеслись к временным неудобствам. И даже сами старались помогать по мере своих сил. И только к концу лета стало понятно: в новом отопительном сезоне без отключения горячей воды и тепла не обойтись.
Вот этот котлован прямо напротив подъезда жилого дома разрыли еще в апреле. С тех пор строители здесь редко появлялись. Место раскопок попытались, правда, огородить - по периметру установили металлическую сетку. Но доступ все равно открыт. И все это время местные жители опасаются выпускать своих детей одних на прогулку.
Необходимость замены теплотрасс в этом районе назрела давно
Их укладывали больше сорока лет назад, поэтому прорывы и отключение отопления были делом привычным. Деньги на работы в местном бюджете нашлись. Даже составили график замены, но он постоянно нарушался. В ситуацию пришлось вмешаться специалистам Комитета госконтроля. Заказчик всех работ, местная коммунальная служба, трудности признает. Говорит, подводит строительная организация. Объявленный тендер она выиграла, но вот масштабы оценила не до конца. Жильцов такие обещания не радуют. Старые трубы - это опять проблемы с отоплением зимой. Про благоустройство территории вообще говорить не приходится. Официально его уже перенесли на май 2020 года.
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