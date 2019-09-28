В Гродно почти год не могут заменить теплотрассу в одном из микрорайонов

В одном из микрорайонов Гродно местные жители и рады бы сходить, например, в рассчетно-кассовый центр, но выходить из дома лишний раз не захочется. Территория возле домов вот уже почти год выглядит, как настоящая полоса препятствий: разрытые улицы и перекопанные дороги. А все из-за затянувшегося ремонта теплотрасс. Сначала не было денег, потом подвели подрядчики. В итоге заменить 40-летнюю теплотрассу к новому отопительному сезону не успевают.







На место событий выехал наш корреспондент Юрий Карнелович. Жителям микрорайона Фолюш, чтобы сходить в магазин или добраться до ближайшей остановки, нужно преодолеть настоящую полосу препятствий. Основные улицы разрыты, подходы к домам перекопаны. Так в Гродно меняют старые теплотрассы. Оказывается, работы эти ведутся с начала года, да еще с перерывами в несколько месяцев. Когда в начале весны пришли строители, жители с пониманием отнеслись к временным неудобствам. И даже сами старались помогать по мере своих сил. И только к концу лета стало понятно: в новом отопительном сезоне без отключения горячей воды и тепла не обойтись.





Вот этот котлован прямо напротив подъезда жилого дома разрыли еще в апреле. С тех пор строители здесь редко появлялись. Место раскопок попытались, правда, огородить - по периметру установили металлическую сетку. Но доступ все равно открыт. И все это время местные жители опасаются выпускать своих детей одних на прогулку.





Необходимость замены теплотрасс в этом районе назрела давно