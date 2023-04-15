Четыре тысячи тонн стройматериалов, около восьми тысяч метров квадратных метров гидроизоляции и специальный рецепт асфальтобетона. В Гродно после реконструкции открылся четвертый автомобильный мост через Неман. Капитальный ремонт сооружения длился 11 месяцев, строители завершили все работы почти на полгода раньше. Первыми по обновленному мосту проехали ретроавтомобили, колонна машин экстренных служб, байкеры и велосипедисты. Открытие сопровождалось светолазерным шоу, показательными выступлениями регулировщиков, а также «уличными танцами на мосту».