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В Гродно после реконструкции открылся четвертый автомобильный мост через Неман
Четыре тысячи тонн стройматериалов, около восьми тысяч метров квадратных метров гидроизоляции и специальный рецепт асфальтобетона. В Гродно после реконструкции открылся четвертый автомобильный мост через Неман. Капитальный ремонт сооружения длился 11 месяцев, строители завершили все работы почти на полгода раньше. Первыми по обновленному мосту проехали ретроавтомобили, колонна машин экстренных служб, байкеры и велосипедисты. Открытие сопровождалось светолазерным шоу, показательными выступлениями регулировщиков, а также «уличными танцами на мосту».
Обновленный четырехполосный мост - важная транспортная артерия Гродно. Теперь ее пропускная способность составила более трех тысяч автомобилей в сутки. Мост позволит разгрузить исторический центр города и уменьшить заторы в часы пик.
Фото: БЕЛТА
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