В Гродно посреди дня произошла утечка азотной кислоты

ЧП в Гродно: на перекрестке улиц Лиможа и Белые росы накануне посреди дня произошла утечка азотной кислоты. Опасное химическое вещество вытекло на дорогу из емкости грузовика, предназначенного для соответствующих перевозок. Ситуацию спасли бойцы МЧС - обошлось без серьезных последствий. Пока водитель большегруза остановился у обочины, спасатели устроили вокруг автотранспорта "водную завесу". Движение по улице перекрыли, но ненадолго, утечку быстро устранили. Никой угрозы жизни и здоровью людей не было.