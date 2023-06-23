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В Гродно посреди дня произошла утечка азотной кислоты
ЧП в Гродно: на перекрестке улиц Лиможа и Белые росы накануне посреди дня произошла утечка азотной кислоты. Опасное химическое вещество вытекло на дорогу из емкости грузовика, предназначенного для соответствующих перевозок. Ситуацию спасли бойцы МЧС - обошлось без серьезных последствий. Пока водитель большегруза остановился у обочины, спасатели устроили вокруг автотранспорта "водную завесу". Движение по улице перекрыли, но ненадолго, утечку быстро устранили. Никой угрозы жизни и здоровью людей не было.
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