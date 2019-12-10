В Гродно появится новый автомобильный мост через Неман. Он станет четвертым и позволит разгрузить город от транзитного транспорта. Долгожданный объект будет создан на основе железнодорожного моста, который уже давно не эксплуатируется. Согласно проекту, предусмотрено 4 этапа проведения строительных работ.



Новый мост будет четырехполосным, с велосипедной и пешеходной дорожками. Его длина вместе с подходами составит 3,5 километра. Строительные работы по возведению нового объекта уже начались.



Сроки выполнения работ - 23 месяца, но, учитывая важность объекта, скорее всего, он появится раньше. Новый мост через Неман является первой очередью более масштабного проекта - строительства внешней объездной магистрали. Создание кольца предусмотрено генпланом развития города, рассчитанным до 2030 года.



