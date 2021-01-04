В Гродно поздравили мам и малышей, рожденных в новогоднюю ночь

Подарки вручили в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Здесь в первые дни нового года родилось 6 девочек и 5 мальчиков. Из 11 матерей четыре стали многодетными, и лишь одна пришла за первенцем.

Первый же в Гродненской области в новом году малыш появился на свет в 02:35 в Островце. Это мальчик! Всего в регионе в первые часы 2021 года родились семеро малышей: три мальчика и 4 девочки.