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В Гродно поздравили мам и малышей, рожденных в новогоднюю ночь

Подарки вручили в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Здесь в первые дни нового года родилось 6 девочек и 5 мальчиков. Из 11 матерей четыре стали многодетными, и лишь одна пришла за первенцем.

В первые часы 2021 года в Гродненской области родились 7 малышей

Первый же в Гродненской области в новом году малыш появился на свет в 02:35 в Островце. Это мальчик! Всего в регионе в первые часы 2021 года родились семеро малышей: три мальчика и 4 девочки.

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