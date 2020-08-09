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В Гродно поздравили молодых белорусов, которые голосуют впервые

Сегодняшний день для многих белорусов и вовсе стал особенным: молодые избиратели делали свой выбор впервые. В Гродно учащиеся колледжа бытового обслуживания населения пришли на свой участок к моменту открытия, ровно в 8 часов. Это первая избирательная кампания в их жизни, поэтому к выбору кандидата подошли осознанно. С таким событием ребят поздравили члены избирательной комиссии и представители БРСМ. Юношам и девушкам вручили символические подарки - книги и сувениры с национальным орнаментом.

Всего в Гродненской области более пяти тысяч молодых людей, которые впервые примут участие в выборах. Им отправлены специальные приглашения, и в течение дня их ждут на участках для

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