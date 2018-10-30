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В Гродно председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько встретился с местными активистами

Выработать стратегию дальнейшего развития одного из самых массовых общественных объединений страны. В Гродно председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько встретился с местными активистами. Главная задача объединения - консолидация общества вокруг идеи сильного и независимого государства. А вот пути ее реализации могут быть самыми разными. В Гродно ставку делают на привлечение активной молодежи с креативными идеями к использованию современных медиаплощадок, в том числе и Интернета.

Подобные встречи пройдут во всех областных центрах страны. А 9 ноября в Минске состоится совет общественного объединения "Белая Русь", на котором будут утверждены принципы и предложения, поступающие от активистов со всех регионов страны.

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