Выработать стратегию дальнейшего развития одного из самых массовых общественных объединений страны. В Гродно председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько встретился с местными активистами. Главная задача объединения - консолидация общества вокруг идеи сильного и независимого государства. А вот пути ее реализации могут быть самыми разными. В Гродно ставку делают на привлечение активной молодежи с креативными идеями к использованию современных медиаплощадок, в том числе и Интернета.