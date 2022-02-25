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В Гродно представители миссии СНГ побывали на нескольких участках
В Гродно представители миссии СНГ побывали сразу на нескольких участках.
Пообщались с членами участковых комиссий и голосующими. По словам наблюдателей, процедура волеизъявления проходит в спокойной обстановке. На участках созданы все условия. Также отмечена высокая явка.
Мы наблюдаем. Мы были на 3 участках, в частности, на 129, 130. Наши впечатления, во-первых, спокойно на участках. Мы посмотрели количество проголосовавших уже. В основном это 40-50 % от общего количества. Это достаточно, на наш взгляд, большое количество людей, которые изъявили свою волю на референдуме.
О результатах работы миссии СНГ объявят на специальной пресс-конференции в понедельник, 28 февраля.
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