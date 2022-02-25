В Гродно представители миссии СНГ побывали на нескольких участках

Мы наблюдаем. Мы были на 3 участках, в частности, на 129, 130. Наши впечатления, во-первых, спокойно на участках. Мы посмотрели количество проголосовавших уже. В основном это 40-50 % от общего количества. Это достаточно, на наш взгляд, большое количество людей, которые изъявили свою волю на референдуме.

Лариса Заудальская, директор правового департамента Исполнительного комитета СНГ