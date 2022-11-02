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В Гродно приступили к строительству понтонной переправы через реку Неман
Военные инженеры проводят реконструкцию автомобильного моста, которому более 50 лет. С просьбой в наведении временной переправы местные власти обратились к руководству Минобороны. Работой займутся военнослужащие понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады.
Протяженность будет 112 метров, она будет состоять из 15 речных и 2 береговых звеньев. Особенностью здесь является то, что глубина реки составляет в центре 2 метра, а так 50 см, что затруднит ее выставление в створ, а также скорость течения составляет почти 2 метра в секунду. Придется предельно точно и ровно выводить, с помощью катера и транспортера.
Так как переправой будут пользоваться гражданские, временный мост оснастят ограждениями и проведут освещение.
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