В Гродно приступили к строительству понтонной переправы через реку Неман

Протяженность будет 112 метров, она будет состоять из 15 речных и 2 береговых звеньев. Особенностью здесь является то, что глубина реки составляет в центре 2 метра, а так 50 см, что затруднит ее выставление в створ, а также скорость течения составляет почти 2 метра в секунду. Придется предельно точно и ровно выводить, с помощью катера и транспортера.

Сергей Колос, начальник инженерной службы Западного оперативного командования ВС Беларуси