В Гродно продолжается судебное разбирательство дела банды Автуховича

Остановимся на резонансном деле банды Автуховича - в Гродно продолжается судебное разбирательство. И сразу факты: Автухович вместе с экстремистами из Nexta координировал протесты 2020. Об этом сегодня во время допроса заявила одна из обвиняемых. Напомним, что группа планировала ряд террористических актов с большим количеством жертв. Из зала суда передает Ксения Лебедева.

Продолжается судебное разбирательство по делу группы Автуховича

11-й день судебного разбирательства по делу о терроризме, главными фигурами которого являются члены банды Автуховича. На данный момент допрошено 6 из 12 обвиняемых.

Сегодня в центре внимания была Любовь Резанович.

Согласно следствию, она помогала Автуховичу собирать информацию о сотрудниках правоохранительных органов. Также главный фигурант дела останавливался в доме Любови Резанович перед и после совершения преступлений, в том числе оставлял в доме оружие, которое, напомню, нелегально привез из Украины.

Ранее обвиняемая заявила, что чувствует вину перед своим мужем и сыном, которые тоже находятся под следствием, за то, что впустила в дом Николая Автуховича. Своего отношения к главарю банды Резанович не скрывает и подчеркивает это перед присутствующими СМИ.

В один из приездов Автуховича в дом Резанович речь зашла о протестных акциях. Тогда Автухович заявил, что выходить на митинги бесполезно. Со слов обвиняемой, он говорил, что нужно действовать агрессивнее, заводил речь о мести сотрудникам ОМОНа. А также со слов Резанович можно сделать выводы, что Автухович являлся организатором и координатором протестов в Беларуси в 2020 году наравне со Степаном Путилой и его экстремистской редакцией Nexta.







Цитата из ее допроса: "Со слов Автуховича, я поняла, что он участвовал в митингах и общался с каналом Nexta. Автухович сказал, что хотел направить митингующих в одну сторону, а Nexta направил в другую". И еще одна цитата: "Автухович говорил, что на выборы не нужно было ходить, а тем более голосовать за действующего Президента. Вообще он был против всей действующей власти, но больше всего был зол на гродненскую милицию". Собственно, это и стало причиной планируемых терактов, поджогов имущества милиционеров. По итогу Любовь Резанович раскаялась в содеянном и обратилась к Автуховичу со словами: "Вы сыграли на нашем доверии". Могу отметить, что суд допрашивает в начале наиболее лояльных к следствию обвиняемых, которые раскаялись в содеянном. Учитывая вызывающее отношение Автуховича и его регулярные ходатайства с целью оттянуть свой допрос, предположу, что его версию событий мы узнаем последней. И еще раз напомню, что видео- и фотосъемка во время процесса запрещена. Как ни странно, но главный протест выразил главный фигурант дела и его адвокат.

