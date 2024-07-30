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В Гродно произошла поножовщина на фоне ревности
Поножовщина на фоне ревности в Гродно. Бывший сожитель женщины напал на ее экс-супруга во время совместной пьянки. Все встретились на квартире у дамы. Мужчины пришли по раздельности: один выпить с горя (у него накануне умерла мать), а второй просто повидать старую подругу.
После чрезмерно выпитого алкоголя чувство такта в компании исчезло и старший из мужчин, который, к слову, недавно вышел из тюрьмы, набросился на бывшего мужа своей знакомой. Агрессор ударил ножом свою жертву два раза: один удар пришелся в область предплечья, а второй - в солнечное сплетение, лишь по счастливой случайности не попав в сердце. Раненый экс-супруг поспешил покинуть опасную квартиру и дожидался медиков на лавочке у подъезда. Возбуждено уголовное дело за тяжкие телесные повреждения.
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