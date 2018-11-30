Около 120 представителей СМИ со всей страны обсуждают работу в интернет-пространстве. В Гродно проходит 6 Республиканский форум молодых журналистов. Основной акцент на практическое обучение. С участниками проводят семинары и тренинги, мастер-классы дают ведущие эксперты медиаотрасли. В частности, речь идет о продвижении YouTube-канала и создании личного бренда. Также в рамках форума состоялось вручение премии «Дебют» Белорусского союза журналистов, лауреатами которой в этом году в различных номинациях стали 13 молодых авторов республиканских и региональных СМИ.