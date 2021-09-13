В Гродно проходит экологический челлендж ко Дню народного единства

Для нас это очень важное событие, потому что мы все едины. Мы пришли убирать сюда территорию, чтобы помочь нашей стране и нашим лесам быть чище. Накануне такого праздника, я думаю, каждый должен так делать.

Валерия Локач, ученица СШ № 13 г. Гродно