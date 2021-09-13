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В Гродно проходит экологический челлендж ко Дню народного единства
Молодежь за чистый город. В Гродно - челлендж, приуроченный ко Дню народного единства. Сотни школьников и студентов на протяжении недели будут наводить порядок в городских парках, скверах и на территории своих учебных заведений. Проект направлен на вовлечение молодежи в решение социально-экологических проблем города, воспитание бережного отношения к природе, развитие волонтерской деятельности. Старт акции дали старшеклассники 13-й школы. Они отправились на уборку зон отдыха в лесном массиве по улице Томина, а также в микрорайоне Вишневец.
Для нас это очень важное событие, потому что мы все едины. Мы пришли убирать сюда территорию, чтобы помочь нашей стране и нашим лесам быть чище. Накануне такого праздника, я думаю, каждый должен так делать.
Акция приурочена к Дню народного единства Республики Беларусь. Ребята с сегодняшнего дня и по 18 число будут наводить порядки на территории нашего Гродно. Это лесные парки, лесные массивы и территории учреждений образования. Отрадно, что все наши ребята, все наши отряды активно включились в эту деятельность.
Уже завтра к экологическому челленджу присоединятся студенты гродненских вузов.
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